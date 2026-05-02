入浴時のヘアケアのタイミングで頭皮マッサージをすると血行促進につながり、リラックス効果も得られますよね。そんな時に便利なアイテムをセリアで発見しました！コームとかっさが一体になった、ありそうでなかった2WAYタイプのアイテム。ヘアケアのついでに頭皮ケアもできちゃいます！心地よい刺激に癒されますよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かっさ付きトリートメントコーム価格：￥110（税込）サイズ（約）