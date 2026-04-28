４月27日の深夜に、驚きの一報が飛び込んできた。セリアAの強豪ミラン同日、前日のユベントス戦で、空中戦の際に相手MFマヌエル・ロカテッリと頭部が激突し、途中交代を余儀なくされたクロアチア代表MFルカ・モドリッチについて、こうリリースした。「本日実施した検査の結果、左頬骨の骨折が判明しました。手術が必要となり、数時間以内に手術を行なう予定です。詳細については、手術後に改めてお知らせいたします」母国ク