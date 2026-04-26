セリアですごいアイディア商品を発見！なんとハンディファンの定位置を作れる専用のホルダーです。キッチンや洗面所、自分のデスク近くなどにペタッと貼るだけでハンディファンを置けるようになるんです！わざわざ卓上ファンなどを買い足す必要がなくなるスグレモノ。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：粘着シート ハンディファンホルダー価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦30×横48×