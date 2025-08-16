◇米男子プロゴルフツアー プレーオフ第２戦 ＢＭＷ選手権 第２日（１５日、米メリーランド州ケーブスバレーＧＣ＝７６０１ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドとなった第１ラウンドの残りと第２ラウンドが行われた。第１ラウンドを１２位で終えた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、第２ラウンドでこの日のベストスコアとなる６４をマークし、通算７アンダーでトップと７打差の４位に浮上した。出場４９人中唯一の３６ホールボギーなしを続けている。

２番で花道からの第３打を１メートルに寄せてパーを拾うと、４番パー５ではグリーン右バンカーからの第３打を１メートルにつけ、５番は２メートルのチャンスを沈めて連続バーディーを奪った。

３６ホールでグリーンを捉えたのは２１ホール、第２ラウンドの１８ホールでは１０ホールにとどまり、度々ピンチに見舞われながらもショートゲームでセーブを続けた。

８、１４番は２メートル近いパーパットをねじ込み、グリーンを外した１０、１２、１８番もパーでしのいだ。３０１ヤードのパー４の１１番では１０メートルに１オンし２パット。１３、１７番ではショットでスコアを伸ばした。

同組で１４アンダーでトップを独走中のロバート・マッキンタイア（スコットランド）も６４をマーク。２人そろってで伸ばし合った。

世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）が６５で回り９アンダーで２位、トミー・フリートウッド（英国）が６アンダーで５位、ロリー・マキロイ（英国）は４アンダー１１位で週末を迎える。