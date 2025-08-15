◇MLB エンゼルス6―5ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)

先発登板した大谷翔平選手が試合後、インタビューに応じました。

この日の大谷選手は4回1/3、80球を投げて被安打5、7奪三振、4失点という投球内容。1点リードで終盤を迎えたドジャースでしたが、8回に逆転され、4連敗となりました。

復帰後初となった5回のマウンドについて聞かれた大谷選手は「疲れは感じなかったですね。むしろいい感覚、最初のバッターに対してはいい感覚で投げられた」と好感触であったことを明かしました。また、「球数含めてステップ踏めたというのはもちろんよかった」と今季最長投球を振り返っています。

その一方で「2ストライク後の決め球というのが甘めに入ってヒット2本出た感じなので、そこがもったいなかったなと思います」と2失点となった5回の投球に反省を語りました。

敵地での古巣・エンゼルスへの登板については「たくさんの思い出があるスタジアムなので、もちろん好きな球場の一つですし、その中で今日登板できたのは一つ自分のステップアップとしてもいい一日だったなと思います」と振り返りました。

チームはこの日にナ・リーグ西地区2位に転落しましたが、大谷選手は「あす休みを挟んで大事な試合が続くので、切り替えてしっかり集中したいなと思います」と意気込みました。