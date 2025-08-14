「METAL GEAR SOLID」より「メタルギア REX」がBANDAI SPIRITSの「超合金」シリーズで商品化決定！8月15日より開催のポップアップストアにて最速展示予定
【超合金 メタルギア REX】 8月14日 発表
BANDAI SPIRITSは、ダイキャスト製フィギュア「超合金 メタルギア REX」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「METAL GEAR SOLID（メタルギアソリッド）」に登場する「メタルギア REX」を、同社のダイキャスト製フィギュアシリーズ「超合金」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式」にて本製品の商品化決定を発表しており、商品の全貌に関しては8月28日に公開予定としているほか、8月15日より渋谷PARCOにて開催される「METAL GEAR SOLID POP UP STORE in SHIBUYA PARCO」にて世界最速展示を予定している。
8月15日より渋谷PARCOにて開催される
「METAL GEAR SOLID POP UP STORE in SHIBUYA PARCO」
(C)Konami Digital Entertainment