【超合金 メタルギア REX】 8月14日 発表

BANDAI SPIRITSは、ダイキャスト製フィギュア「超合金 メタルギア REX」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「METAL GEAR SOLID（メタルギアソリッド）」に登場する「メタルギア REX」を、同社のダイキャスト製フィギュアシリーズ「超合金」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式」にて本製品の商品化決定を発表しており、商品の全貌に関しては8月28日に公開予定としているほか、8月15日より渋谷PARCOにて開催される「METAL GEAR SOLID POP UP STORE in SHIBUYA PARCO」にて世界最速展示を予定している。

(C)Konami Digital Entertainment