À¶¿åÂàÃÄ¤Î¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥¿¥ó¥¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬·èÄê¡Ä2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥È¥ë¥³2Éô¤ØÉüµ¢
¡¡TFF1.¥ê¥°¡Ê¥È¥ë¥³2Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥¥¥ë¥Þ¥¹¥Ý¥ë¤Ï13Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥¿¥ó¥¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2027Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥¿¥ó¥¤Ï1993Ç¯10·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß31ºÐ¡£188¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£Êì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸å¡¢2015¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¶¥¹¥Ñ¥¯¥µ¥Ä·²ÇÏ¡Ê¸½¡§¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë¡¢2017¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£°Ê¹ß¤Ï¥¿¥¤¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢UAE¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÀ¶¿å¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹çÎ®¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï22»î¹ç½Ð¾ì4¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£À¶¿å¤ÎJ2Í¥¾¡¤È3Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç9»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì¡¢Å·¹ÄÇÕJFAÂè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè16ÀáFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤ËÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ò2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢7·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ3²óÀï¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢8·î4Æü¤ËÀ¶¿å¤È¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥¿¥ó¥ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤Î·ÀÌó¹ç°Õ²òÌó¤¬È¯É½¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÄí»ö¾ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢TFF1.¥ê¥°¤Î¥Ð¥ó¥É¥¥¥ë¥Þ¥¹¥Ý¥ë²ÃÆþ¤¬¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥¿¥ó¥¤ÏÀ¶¿å²ÃÆþÁ°¤Î2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤ËTFF1.¥ê¥°¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¸ø¼°Àï31»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç17¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥µ¥à¥¹¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¥¹¥å¥Ú¥ë¡¦¥ê¥°¡Ê¥È¥ë¥³1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏTFF1.¥ê¥°¤Î¥³¥¸¥ã¥¨¥ê¥¹¥Ý¥ë¤Ë°Ü¤ê¡¢19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ10¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎTFF1.¥ê¥°Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥¥¥ë¥Þ¥¹¥Ý¥ë¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎTFF1.¥ê¥°¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¾¡¤Ç¥«¥é¥®¥å¥à¥ê¥å¥¯¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¹¥å¥Ú¥ë¡¦¥ê¥°¾º³Ê¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎTFF1.¥ê¥°¤Ï´û¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¥¥¥ë¥Þ¥¹¥Ý¥ë¤Ï¥µ¥«¥ê¥ä¥¹¥Ý¥ë¤È¤Î³«ËëÀï¤ò1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·Å·ÃÏ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¥¿¥ó¥
Douglas Tanque, efsane çubuklumuzu giydi!— Bandırmaspor (@Bandirmaspor) August 13, 2025
Douglas Tanque¡Çye ¡ÈAilemize hoş geldin¡É diyor; Bandırmaspor¡Çumuz ile nice goller, zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
Hoş geldin Douglas Tanque! pic.twitter.com/5Vyvpth8tB