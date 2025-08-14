仁川（インチョン）空港に到着する予定だった旅客機が、特別な通知もなく金浦（キンポ）空港に着陸し、乗客が２時間以上にわたり不便を強いられた。

１４日、聯合ニュースによると、前日マレーシア・クアラルンプールを出発したエアアジアＤ７ ５０６便は、韓国上空を旋回した後、午後８時８分ごろに金浦空港に到着した。この旅客機は当初、午後７時５０分ごろに仁川空港に到着予定だった。

機長が仁川空港に到着したと案内放送まで行ったが、外を見たところ仁川ではなく金浦だったと、乗客たちは伝えた。

乗客のキムさん（３８）は聯合ニュースに対し、「ある乗客が（金浦空港ではないかと）指摘すると、乗務員も目を丸くして逆に乗客に確認していた」とし「乗務員は金浦であることを認識した後に右往左往し始め、乗客は到着したと思って荷物を取り出していた」と語った。

さらに「金浦への緊急着陸の原因について『乱気流のため』、『燃料不足のため』と言われたが、燃料を補給する様子もなかった。仁川に到着した際も謝罪はなかった」と付け加えた。

当時の機内状況を撮影した映像には、乗務員が「燃料が不足したため」とし「金浦空港への着陸は緊急事態によるものなので、機長が仁川空港への飛行を確認中」という案内放送が流れた。

約２時間金浦空港に滞在していたＤ７ ５０６便は、午後１０時３分ごろに離陸し、約５０分後の午後１０時５６分ごろに仁川空港に到着したという。

キムさんの夫、チェさん（４４）は「どのような緊急事態で緊急着陸したのか、何分程度で終わるのか、乗客への説明がきちんと行われなかった。非常に不快だった」と語った。