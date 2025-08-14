¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û³«À±¡¦Ìî¡¹Â¼´ÆÆÄà¹ÎÍÌäÂêá¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ÖÈãÈ½¤¹¤ë¼Ô¤ÏÌ¾¤òÌ¾¾è¤ì¡ª ÈÜ¶±¤À¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë³«À±¡¦Ìî¡¹Â¼Ä¾ÄÌ´ÆÆÄ¡Ê£·£³¡Ë¤¬à¹ÎÍÌäÂêá¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ë½ÎÏ»ö°Æ¤È£Ó£Î£Ó¤ÎàÁí¹¶·âá¤Ë¤è¤êÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅÓÃæ¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌî¡¹Â¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾åµéÀ¸¡¢²¼µéÀ¸¡¢¾å¼ê¡¢²¼¼ê¤Ê¤·¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê¿Åù¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êä·ç¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Í¤¿¤Þ¤º¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¥Ð¥«¤Ë¤»¤º¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÎÀÀ¸³è¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤ÇËÉ»ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿Í´Ö´Ø·¸ºî¤ê¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ËÉ»ßºö¤Ï¡£¥Ø¥¿¥¯¥½¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¿Ì¾¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¹ÎÍ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç´í¸±¤¬µÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤µ¤é¤ËÀåË¯¤¬±Ô¤¯¡£¡Ö·ë¶É¡¢±¢¤«¤é¥â¥Î¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÈÜ¶±¤À¤è¡£²¶¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£¥¦¥Á¤é¤Ë¤âÆ¿Ì¾¤Ç¼ê»æ¤¬Íè¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤ÉàÌ¾¤òÌ¾¾è¤ìá¤È¡£à²æ¤³¤½¤Ï½Ð±À¤Î¹ñ¤ÎÌî¡¹Â¼¤Ç¤¢¤ë¤¾¡¢¤¤¤¶¿Ò¾ï¤Ëá¤È¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÅá¤ÎÄ¹¤µ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀï¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤º¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÌ¾¤òÌ¾¾è¤ì¡£ÈãÈ½¤¹¤ë¤ó¤Ê¤é½Ð¤ÆÍè¤¤¤È¡£¤½¤ì¤¬Éð»ÎÆ»¤Ç¤·¤ç¡£Éð»ÎÆ»¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¸²½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´ÖÀ¤¬¸¶ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤ÎÂè£¹ÆüÂè£±»î¹ç¤Ç¤Ï¶¯¹ë¤ÎÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÎÁ°¤Ë£²¡½£¶¤Ç»¶¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÌîµå¤Ï¼å¤¤¤±¤É¡¢¼å¤¤»Ò¤ò½õ¤±¤ë¿Í´Ö¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£