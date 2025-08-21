ニューストップ > スポーツニュース > 甲子園出場辞退の広陵 野球部の1〜2年生は暴力などの問題がないと確… 夏の甲子園2025 広陵高等学校 夏の甲子園 暴力問題 誹謗中傷 高校野球 アンケート 高野連 SNS FNNプライムオンライン 甲子園出場辞退の広陵 野球部の1〜2年生は暴力などの問題がないと確認 2025年8月21日 21時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 甲子園を出場辞退した広陵高校が中井哲之監督を交代させると発表した 学校側は、野球部員全員にアンケートを実施したことも発表 野球部の1年生・2年生は暴力などの問題がないことを確認したとしている 記事を読む 関連の最新ニュース 夏の甲子園2025 記事時間 甲子園出場辞退の広陵 野球部の1〜2年生は暴力などの問題がないと確認 記事時間 08/21 10:38 日大三が14年ぶり決勝進出…県岐阜商の進撃を止めた 夏の甲子園 記事時間 08/19 13:09 日大三が15年ぶりの「東京対決」制し7年ぶりの準決勝進出 おすすめ記事 新型コロナ流行 “カミソリ飲み込んだ”激痛 医師が警鐘「ほとんど食事が…脱水症状が心配」 2025年8月21日 19時42分 〈独自〉「手が下半身に…」曹洞宗大本山永平寺の修行僧が合宿中の女子高生20人にワイセツ・性加害…寺側は「真に恥ずかしく申し訳ない」 2025年8月21日 18時43分 サイゼリヤ、人気メニューが販売終了→「もう一度、食べたかった」「うーん残念」「めっちゃ好きだった」悲しみの声広がる 2025年8月20日 7時0分 教室で大声で校長叱責、職場秩序を乱す行動繰り返す… 相模原市教委が２３歳小学校教諭を減給の懲戒処分 2025年8月21日 21時10分 「異様な雰囲気だった」元職員が明かす 児童にプロレス技やたたくなど職員の不適切行為…放課後デイサービスに行政処分 広島市 2025年8月19日 21時8分