阪神甲子園球週刊女性PRIME

応援席での沖縄の民族衣装に「禁止令」高野連の対応に批判が殺到

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 夏の甲子園で初優勝した沖縄尚学に関して週刊女性PRIMEが伝えた
  • 応援団に高野連が民族衣装などを控えるよう注意していたとの報道が
  • ネットでは「暴行には甘いくせに」などと高野連の対応に批判が殺到した
