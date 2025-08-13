¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¸«¤»¤¿¡Èº¸ÏÓ¡É¤Ç¤Þ¤¿¤âÊªµÄ¡¡Ayase¡¢Í¥Î¤¤é¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Êú¤¯º¬¿¼¤¤¡È°ãÏÂ´¶¡É
¡¡¤³¤³¿ôÆü¡¢À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¡Èº¸ÏÓ¥¿¥È¥¥¡¼¡ÉÁûÆ°¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGINZA¡Ù9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸ÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤¬º¬¿¼¤¤¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Æ±¤¸¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¤â¡¢B¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤äL¡ÇArc¡Áen¡ÁCiel¤ÎHyde¡¢ONE OK ROCK¤ÎTaka¤Ê¤É¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëJ-POP¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÎÐªÎ¥¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢»×¤ï¤ÌÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢YOASOBI¤ÎAyase¤µ¤ó¤ä¡¢Í¥Î¤¤µ¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ayase¤µ¤ó¤¬Instagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Î¾ÏÓ¤ä¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¥Ø¥Ó¤ä²Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¹¢¤ä¶»ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ayase¤µ¤ó¤Ï¡¢YOASOBI¤òÁÈ¤àÁ°¤Ï¥á¥¿¥ë¥³¥¢¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤·¤¿Ê¸²½¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢YOASOBI¤Î¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤ä¡ØÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¡¢ÉÝ¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â°ìÄê¿ô¡¢¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥Î¤¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡Ù¤Ê¤É¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø°¦¥½¥ó¥°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÓÁ´ÌÌ¤Ë¸×¤ä²Ö¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î¤Î°õ¾Ý¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤¦¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤«±ê¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Íò¤ÎÂçÌîÃÒ¤¬³èÆ°µÙ»ßÃæ¡¢³ÜÉ¦¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¡È¥ï¥¤¥ë¥É·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤ò¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµñÈÝÈ¿±þ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡£°úÂà¥é¥¤¥Ö¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÌî¤Ï¡¢¤Ò¤²¤ò¤½¤ê¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï±£¤·¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¡ÈÍò¥â¡¼¥É¡É¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤â´Þ¤á¡¢¼«¤é¤Î¡ÈÀ¸¤ÍÍ¡É¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¿¥È¥¥¡¼¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î°Õ¼±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£