性的コンテンツの視聴は幅広い年齢層で行われている一般的な行動であり、多くの青少年は成人になる前にインターネットの広告や友人からのリンクなどを通じ、性的コンテンツに接触した経験があります。新たな研究では、「成人向けの性的コンテンツを習慣的に視聴し始めた年齢」が、後の人生におけるメンタルヘルスの状態を予測する可能性があると示されました。Early exposure and emerging risk: A latent profile analysis of por