喉の不調で活動休止したｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）は、グループ愛を貫いていた――。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社は２２日、公式サイトで「このたび、弊社契約タレント菊池風磨（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。今後の活動を万全の状態で迎えるため、休止期間は数週間とした。同グループは