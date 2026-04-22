2026年4月17日にシーズン限りでの現役引退を発表した、フィギュアスケートペアの「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一。引退を発表した同日には、着物を着用し『春の園遊会』に出席した。同様の着物姿は婦人向け生活雑誌『家庭画報』のインスタグラムでも複数公開されたのだが、インタビュー動画での2人の様子が話題になっている。【写真】「表情が暗い」ファンの心配を集めた“りくりゅう”最新の姿「何かあったん？」りくりゅ