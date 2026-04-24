米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料、通称「エプスタイン文書」約350万枚を米司法省（DOJ）が公開してから約3か月 ──政財界の有力者らに対し辞任や説明責任を求める声が上がるなど社会的な波紋は広がっているものの、いまだ全体像の解明には至っていない。【写真を見る】ダンス動画にはデニムを脱いでいる様子や、2人で踊っているものも撮影されていたエプスタイン元被告は、1990〜2000年代の長期間にわ