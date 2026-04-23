Photo: 三浦一紀 意外なもの出てきたな。液晶テレビで有名なREGZA（レグザ）が20周年を迎えました。おめでとうございます。そして、先日新製品がドバッと発表されました。「まあ、レグザだからテレビでしょ」とのんきに発表会に行ってきたのですが、いい意味で予想を裏切る新製品が登場しました。ということで、発表された新製品をご紹介します。次世代パネル「RGB Mini LED」搭載でさらに鮮