サンワサプライは4月22日、安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」を公式オンラインストアで発売した。価格は5480円。●コンパクトサイズ 3台のデバイスを同時接続可能新製品は、リチウムイオン電池の課題だった発熱・膨張リスクを抑えた半固体電池を使用するモバイルバッテリー。サイズは約W6.9×D1.7×H13.7cmで、重さは約183g。バッテリー容量は10000mAh。出力は