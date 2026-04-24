きのう夜、千葉県市原市の交差点で交通事故の処理にあたっていた警察官2人が車にはねられました。1人は意識不明の重体です。警察によりますと、きのう午後7時すぎ、市原市南国分寺台の交差点で警察官2人が車にはねられました。2人はいずれも市原警察署に勤務していて、地域課の46歳の警察官は意識不明の重体、交通課の55歳の警察官も重傷を負いました。2人は、このおよそ30分ほど前に起きた交通事故について調べていたところ、交差