燃料価格の高騰が続く中、イギリスのガソリンスタンドでは運転手が支払いをせずに立ち去るケースが相次いでいます。【映像】支払いをせずに立ち去るバイクや車今月、イギリス南部のガソリンスタンドの防犯カメラが捉えた映像です。バイクに乗る2人組、支払いをせずに走り去りました。被害は2日後にも。白いバンは3万2000円相当を支払わなかったということです。立田祥久リポート「イギリスの多くのガソリンスタンドでは給油を