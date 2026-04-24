60歳以降で再雇用になった途端、給与が大きく下がって驚いたという声は少なくありません。「同じ仕事をしているのに、なぜ収入だけ減るのか」と疑問に感じるのは自然なことです。実は、この背景には日本の雇用制度や賃金の考え方、企業側の事情など、いくつかの理由があります。 本記事では、再雇用後に給与が下がる仕組みについて、わかりやすく解説します。 60歳以降の再雇用で給与が下がる主な理由とは？ まず