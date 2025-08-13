まるで手品！老舗洋菓子店の“スパッと切れる”ケーキカット機に「ずっと見てられる」「最後にクルッと回すところかわいい」と話題
回転台の上でくるくる回るフルーツタルト。狙った位置に刃が沈み込むと、一切崩れることなく、一瞬でケーキが切り分けられていく様子に、SNSでは驚きの声があがっている。
注目を集めているの、千代田区の淡路町にお店を構える「神田近江屋（おうみや）洋菓子店」の投稿。フルーツのケーキを中心に揃える明治17年創業の老舗洋菓子店だ。本来、たっぷりとフルーツの乗ったケーキを手作業で綺麗に切り分けるには、湯煎して温めた包丁と熟練の職人の技術が必要だが、こちらの機械は刃の形状を工夫することで見事な切れ味を実現している。また、ケーキをカットしたあとの刃には、クリームやスポンジが一切ついていない。
この機械は「麻布精機製作所」の小型トルテスライサーで、「神田近江屋洋菓子店」によると、ここまで綺麗にケーキをカットできる機械は今までなく、他の機械だとフルーツが崩れてしまうという。機械に任せられる所は機械に、手作業でなければいけないところは手作業で行ない、投稿者は「これでよりもっと多くのお客様にお届けできるように頑張ります」とコメントを残している。
この動画は1700万件以上表示され、「ずっと見てられます…！」「手作業で切れる職人さんも凄い」「最後にクルッと回すところかわいいです」といった反響が寄せられている。（ABEMA『週刊BUZZ動画』より）