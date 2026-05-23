＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】“美四股”に「くぎ付け」な大物著名人の姿大相撲五月場所の十四日目、人気力士の垂直に足を突き上げる“美四股”の向こう側に服が目立ちすぎる大物著名人が鎮座する姿をカメラが捉え、ネットが騒然となる一幕があった。小結・若隆景（荒汐）が前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を押し出しで下して逆転優勝へ望みをつなぐ11勝目（3敗）を挙げた一番の取組前に起