ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演した元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝26）が23日までにXを更新。一転して、人気ユーチューバーのヒカルにエールを送った。「東大恋愛学部のいちご」と名乗るユーチューバーが、ヒカルに対し「まず元彼がいる時点で普通に嫌だろ」「サケ釣ったらイクラついてきた、みたいな話じゃないんだから」などとコメントする動画を公開。ヒカルは「この東大の