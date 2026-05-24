＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】宇良が見せた「謎のポーズ」前頭十一枚目・宇良（木瀬）が前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を突き落としてじつに4場所ぶりとなる二桁目の白星を挙げた一番で、勝負が決する瞬間に宇良が見せた“謎のポーズ”にファンが注目。「真空投げ」「魔法使ったw」など、さまざまな憶測が広がる事態となった。立ち合い頭から低く当たった宇良の圧力を左に体をずらしてかわした