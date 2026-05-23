＜大相撲五月場所＞◇十三日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】引退力士、“最後の取組”で見せた振る舞い今場所を最後に引退すると報じられている40歳ベテラン力士が、“現役最後の取組”で後輩を思いやり、自らの相撲道を全うする清々しい姿を見せた。立ち合い不成立で肩を落とす相手を「気にすんなよ」といったふうに慰め、最後まで全力の取組。取組後には晴れやかな笑顔をのぞかせ、ファンからは「必死の相撲だった」「いい