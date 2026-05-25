こんな調子では、厳しい芸能界で生き残れない。安田大サーカスのクロちゃんが5月22日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」にMCとして生出演。微妙なパフォーマンスを見せた若手タレントたちを一喝する場面があった。【映像】クロちゃんが後輩タレントたちにダメ出し当番組は、視聴者からのコメントが特定数に達すると、生歌唱をするのが習わし。この日は、開始30分で3000コメントを超えた。ここで、ま