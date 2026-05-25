25日の参議院決算委員会で、立憲民主党の杉尾秀哉議員が、官民ファンド「クールジャパン機構」の巨額損失問題を取り上げた。【映像】「なぜこんなずさんな経営に？」追及の瞬間（実際の様子）杉尾議員は「赤字官民ファンドの象徴とも言えるのがクールジャパン機構という組織です。クール、かっこいいという英語ですよね。日本の魅力のある商品やサービスの海外需要の開拓を狙って13年前に設立されました」と切り出すと、クール