YouTubeチャンネル『ももと天空の月』に投稿されたのは、3匹の猫たちの“冒険物語”です。

押入れに入り込んだ空（くう）を探しに行った月（ルナ）。それを見守る天（てん）。戻らない猫たちに飼い主さんが声をかけた結果に「ちゃんと会話して意志疎通できてるのがすごい」と再生回数は3.7万回を突破しています。

【動画：押し入れを探検中の猫→ママが『名前を呼んで声をかけた』結果…『まるで人間の親子のようなやりとり』】

️『ねこじゃらし』は男のロマン？！

キジトラ柄の猫・空（くう）は、黒猫の天（てん）と茶トラの月（ルナ）、そして柴犬・ももと一緒に暮らす男の子。この日も猫仲間のみんなと、ねこじゃらしで遊んでいました。空と天のオス2匹はすっかり夢中な様子。

狩りの本能をくすぐられ追いかけるうち、思わず月の頭をパンチしてしまう空。天に至っては、誤って自分の手を噛んでしまうほどの興奮ぶりだったそうです。そんなオス2匹に、紅一点の月はただただ冷静な視線を送っていたのだとか。

️新発見の『押入れ』に探検隊が潜入！

そのうち姿が見えなくなった空。月が探しに行くと、押入れの中にきらりと光る空の目が！新しい遊び場を発見して楽しくて仕方ないのか、奥深くまで入っていったまま、なかなか戻ってくる気配がありません。

心配そうに見ていた月も、恐る恐る押入れに入っていくことに。空を探しにいったのでしょうか？しかしこのあと『ミイラ取りがミイラになる』とは…。初めての場所に冒険心があふれ出てしまった様子の2匹。

️ママに呼ばれて撤退！

しびれを切らした飼い主さんが「空ちゃん？」と声をかけると、押入れの奥からかすかに返事が。「ママあっちいくよ？」「うーん…」とまるで人間の親子のような会話のあと、ゴソゴソという物音とともに空が顔を出したそうです。

大冒険を満喫した空は満足そう。まだ押入れの中にいる月も、飼い主さんの声に反応してひょっこり出てきたといいます。それぞれの名前を聞き分けて出てくる姿に、飼い主さんとの深い絆を感じて心が和んでしまいます。

3匹の猫たちの関係性には「親分と子分感が凄い」「男衆はワイルドハンター、女性陣はおしとやかですね」と三者三様の姿を微笑ましく感じる声が寄せられています。

他にも「全員かわいくてかわいくてたまらない」という声や、猫たちと飼い主さんのやり取りを見て、「日本語をほぼ完璧に理解している」「ママさんの呼びかけに反応して出てくるのも凄い」といった、『猫離れ』した反応に感心の声が多く上がっています。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月』には、猫たちがふれあう微笑ましい様子や、かわいい姿など、魅力あふれる投稿がたくさん。他にも柴犬・ももとの心温まる交流も観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月」さま

執筆：三戸さやか

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事投稿者さま許可を得て掲載しております。