人気ハガキ職人・環八太郎さんのX（旧ツイッター）が10日に更新され、31歳で死去したことが分かった。家族が伝えた。

Xでは「突然のお知らせになりますが『環八太郎』として活動していた兄が31歳という短い人生を終え、先日亡くなりました。四十九日を終え、ようやく少しだけ言葉にできるようになったので、ここで報告させていただきます」と投稿。

「兄が最後まで頼りにしていたのは、ラジオでした。ハガキ職人として投稿し、Twitterでリスナー仲間とやりとりしながら、本当に楽しそうに過ごしていました。家族の前では見せなかった顔を、ラジオやTwitterでは思いっきり出していたみたいです。そのおかげで、私たちも『環八太郎』としての兄を知ることができました。フォロワーさんと遊びに行ったり、笑ったり、ふざけたり―――」。

「兄がこの場所で、どれほど大切な時間を過ごしていたのか、たくさんの投稿から伝わってきました。31年という限られた時間でしたが、皆さんのおかげで兄の人生はとても豊かで、幸せだったと思います。兄と関わってくださったみなさま、本当にありがとうございました」と結んだ。

環八太郎さんは「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER 」「沈黙の金曜日」「タイムちゃん」など多くのラジオ番組に投稿、人気ハガキ職人として愛されていた。