338馬力の「スゴい四駆」も設定！スバルは「グローバルバッテリーEVシリーズ」として、新型BEV（バッテリーEV）モデルを続々展開しています。シリーズ第1弾は「ソルテラ」、第2弾として「トレイルシーカー」をラインナップ。これらに続く第3弾が「アンチャーテッド」です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「コンパクトSUV」です！（20枚）アンチャーテッドは日本未発売のモデルですが、今後の導入が期待されてい