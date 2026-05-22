スバル新型「フォレスター」発表に“反響殺到”！「これはスバルの良心！」の声も！2026年5月21日、スバルは主力SUV「フォレスター」に改良を加えた最新モデルを発表しました。1997年の初代誕生から数えて6代目の現行型は2025年に登場したばかりですが、今回のテコ入れでは多くのユーザーが待ち望んでいた「本命」とも言える新グレードが追加されましたが、どのような反響があるのでしょうか。【画像】これがスバルの新しい「