「次世代V6セダン」投入を予告！日産は2026年4月14日の長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の発表で、いくつかの新型モデルの導入を予告しました。その中のひとつが、インフィニティの「走りを重視したV6セダン」です。なお、このモデルは日産の米国法人からの発表においては、「プレミアムスポーツセダン」と説明されていました。【画像】これがインフィニティ「V6セダン」のコンセプトカーです！ 画像