2026年5月21日（木）より、PANDORA公式オンラインストアからサマーコレクション「ESSENCE OF SUMMER」が登場。旅先で感じる開放感や、海辺のきらめき、夏の雨や風景からインスピレーションを受けた約60種類のジュエリーがラインアップします。重ねづけやレイヤリングで、自分らしい夏のムードを楽しめるのも魅力♡今季は、遊び心あふれるモチーフや爽やかなカラー使いにも注目です。