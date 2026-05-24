お笑いタレント・古坂大魔王が5月22日、Xに意味深な投稿を残し、話題となっている。「古坂さんはこの日、突然、《よく悪口言う人に限って、自分が言われるとブチギレる》と投稿。続けて《つまり、そう言うことなんだなぁ》と含みを持たせ、最後に《みつお》と、詩人で書家の相田みつをさんの名言にねぞらえる“オチ”をつけていました。笑いとして消化できるようなものでもありますが、内容が内容だけに、波紋を呼んでいます」（