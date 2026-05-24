お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの超大物歌手の飲み会に「もう絶対に行かない」と宣言する場面があった。この日はタレント・松村邦洋がゲスト出演。そこで、歌手・和田アキ子との飲み会の話題となった。有吉は初めてアッコと飲んだ際、自宅に招かれたといい「俺らが帰ろうとしてたら“お前ら財布を出せ”って。中のお札とかをアッコさんがパン