よりユーザー本位な進化を遂げた新型「CX-5」マツダは2026年5月21日、人気の5人乗りミドルクラスSUV「CX-5」を、およそ9年ぶりにフルモデルチェンジしました。2012年に誕生した初代CX-5は、マツダのデザインテーマ「魂動（こどう）-SOUL of MOTION」や、優れた走行性能・環境性能を実現する「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」という、ともに現在まで脈々と続いている要素を初めて全面的に採用した記念すべきモデルです。【