堂安律、フランクフルト“デビュー弾”で好発進！　リーグ開幕に向けてアピール成功

今夏の移籍市場でフランクフルト（ドイツ）に加わった日本代表MF堂安律が、フルアム（イングランド）との親善試合で加入後初ゴールを挙げた。



フライブルク在籍3年目となった昨シーズンは、ブンデスリーガで全34試合に出場し、キャリアハイとなる10ゴール8アシストをマークした堂安。今月7日にはフランクフルトへの完全移籍が発表され、2025−26シーズンは新天地で戦うことが決定した。



そうしたなか、フランクフルトがプレシーズンマッチでフルアムと対戦。同クラブは公式X（旧Twitter）で、午前中に行われた非公開の一戦にて、堂安が得点を決めたことを明かしている。なお、試合はFWエリー・ワヒの2ゴールもあり、フランクフルトが3−1で勝利したという。リーグ開幕へ向け順調なスタートを切った堂安に今後も注目が集まる。