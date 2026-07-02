堂安律
兵庫県尼崎市出身のプロサッカー選手。1998年6月16日生まれ。FCフローニンゲン所属。
2026年8月4日
2026年7月26日
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堂安律が優勝への思いを綴り、本田圭佑や板倉滉も共鳴した
帰国後に「次は優勝して」と言われ続け、ベスト8とは一度も言われなかったという
FOOTBALL ZONE
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サッカーW杯、日本代表の目標設定をめぐり議論が勃発
デイリースポーツ
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本田圭佑がW杯目標論に持論、「優勝を目指さんでどうする」と訴え
「優勝を目指さんでどうする」と高い志を持ち続けることの重要性を訴えた
サッカーダイジェストWeb
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堂安律がW杯敗退後も「優勝以外目指さない」と改めて決意を示す
北中米大会でブラジルに敗退後も「優勝以外目指しません」と信念を貫いている
サッカーダイジェストWeb
2026年7月23日
2026年7月21日
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スペインを世界制覇に導いた名将が、東京五輪で日本撃破後に見せた行動
指揮官デ・ラ・フエンテ監督は東京五輪で日本を下した実績を持つ温和な名将
サッカーダイジェストWeb
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日本代表の連携ゴールがW杯最優秀ゴール候補にノミネート
菅原・堂安・上田・前田が絡んだ超連携弾をFIFAが高く評価している
ABEMA TIMES
2026年7月20日
2026年7月19日
2026年7月5日
2026年7月4日
2026年7月3日
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森保ジャパンMF堂安律 第1子誕生していた…Instagramで公表
W杯帰国翌日の3日、代表ユニを着た長女の写真をインスタに投稿
スポニチアネックス
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ウナイ・シモンがW杯決勝トーナメント1回戦を無失点 連続無失点は519分間
1990年大会のゼンガ氏が持つ517分間の記録を上回る史上最長記録を達成
ゲキサカ