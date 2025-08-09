40・50代がオシャ見えする“この色”！【ZARA】夏コーデ格上げ♡「テラコッタ色アイテム」

落ち着いた印象でおしゃれ見えが叶いそうな「テラコッタ色アイテム」は、40・50代の大人世代にこそおすすめしたいカラー。トレンド感のあるブラウン系のカラーは、肌馴染みがよく上品な雰囲気もあるのが魅力です。そんなテラコッタ色のアイテムが【ZARA（ザラ）】からも続々と登場中。トレンドをおさえつつ、大人っぽく着こなせるZARAの注目アイテムをご紹介します。

テラコッタシャツで夏コーデを引き締め

【ZARA】「リネン混クロップド丈シャツ」〈テラコッタ〉\2,190（税込・セール価格）

襟付きできちんと感のあるテラコッタカラーのシャツ。夏は明るい色を選びがちなシャツも、あえて落ち着いたブラウン系を選ぶことで大人の雰囲気が引き立ちそうです。深めのVネックが首元をすっきり見せてくれそうで、幅広の袖がこなれた印象に。程よい肌見せができ風通しの良さそうな袖のデザインは、コーデが重たくなりすぎないポイント。様々なボトムスと合わせやすく、きれいめにもカジュアルにも活躍してくれそうです。

楽にはけて美シルエットのきれい見えパンツ

【ZARA】「ダーツ入りゴムウエストパンツ」〈テラコッタ〉\6,290（税込）

やや明るめのテラコッタカラーが軽やかな印象のタック入りパンツ。ボタン仕様のウエストの後ろ側はゴムになっていて、見た目以上に楽にはけそうなデザインです。タック入りで腰まわりに程よいゆとりがあり、裾に向かってすぼまるシルエットが脚のラインをすっきりと見せてくれそう。ナチュラルな色味ときれいなシルエットで、大人の夏コーデに品よく馴染んでくれそうです。

深みカラーとシルエットが魅力の映えスカート

【ZARA】「リネンシェル付きミディスカート」\8,590（税込）

上品な印象のスカートは、斜めに大きく入ったスリットが目を引くデザイン。フロントに添えられた小さなシェル風のパーツが、夏らしさをさりげなく演出してくれそうです。落ち着きのあるテラコッタカラーと、すっきりとしたタイトなシルエットが魅力で、大人世代にも似合う今っぽさを感じる一枚。シンプルなトップスと合わせても着映えしそうな主役級のスカートです。

フェミニンシューズはブラウンカラーで甘さを抑えて

【ZARA】「サテンスリングバックシューズ」\6,290（税込）

サテンの艶感とパール風パーツとリボンの装飾が、大人可愛い足元を演出してくれそうなフラットシューズ。 ギャザーが寄った立体的なフォルムがコーデのアクセントに。甘さのあるデザインながら、落ち着いたブラウンカラーが全体を引き締めてくれるので、大人世代でも取り入れやすそうです。かかとが開いているつっかけタイプで、履いたり脱いだりするのも楽ちんそう。デイリーにもお出かけにも使えそうな一足です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N