ユニクロとZARA（ザラ）はなぜ世界的に売れているのか。経済学者の坂出健氏は「“広く、安く、自由に”をモットーとするユニクロと、トレンドファッションを強みとするザラ。両者は製造・流通工程こそ似ているものの、消費者から選ばれている理由はまったく違う」という――。※本稿は、坂出健『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Ko