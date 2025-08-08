中日戦でプロ1号

■中日 8ー3 阪神（7日・バンテリンドーム）

阪神の中川勇斗捕手が7日、バンテリンドームで行われた中日戦でプロ1号となる本塁打を放った。期待を集めていた21歳の一発は、左翼席への完璧なアーチ。「すげえ弾道」「完璧すぎる」とファンをどよめかせた。

「5番・左翼」で出場した中川は、2回の第2打席で昨年のドラフト1位左腕・金丸の浮いた直球を仕留めた。打球はグングンと伸びて阪神ファンの待つ左翼席へ。嬉しい初アーチに、豪快なバットフリップも見せた。

京都国際出身の21歳は、2021年ドラフト7位で入団。1年目は2軍で50試合で打率.295をマーク。3年目の昨年は.321の高打率を記録し、ついに今季1軍デビューを果たした。

21歳が放った弾道に、X（旧ツイッター）では「プロ初ホームランおめでとう」「中村紀洋元選手の様なスイング」「飛距離えぐい」「完璧すぎて惚れました」「阪神タイガースの未来は明るい」「プロ初ホームランの飛距離じゃないw」と歓喜の声があがっていた。（Full-Count編集部）