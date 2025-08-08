ベルファインよりプラモデル「サンダーバード メカニックセレクション パート2」登場！「サンダーバード2号」「ジェットブルドーザー」「鉄の爪タンク」3機がセットに
【サンダーバード メカニックセレクション パート2】 11月 出荷予定 価格：9,790円
サイズ
Thunderbirds TM and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2025.
ベルファインは、プラモデル「サンダーバード メカニックセレクション パート2」を発売する。価格は9,790円。11月に出荷予定となっている。
本商品は、日本で1966年より放送され、支持され続けている特撮テレビ番組「サンダーバード」に登場した個性的で魅力あるメカを完全新金型でプラスチックモデルキット化した第2弾。
第2弾となる本商品は、救助メカを搭載して災害現場に急行する大型汎用輸送機「サンダーバード2号」、いかなる火災の現場でも瓦礫の撤去と消火活動を行なう耐熱ブルドーザー「ジェットブルドーザー」、回転ドラムに付いた鋼鉄の爪で岩山を砕く削岩車「鉄の爪タンク」の全3機がセットになっている。【サンダーバード2号】 【ジェットブルドーザー】 【鉄の爪タンク】
品番：BP019
商品形態：プラスチックモデルキット
材質：PS、TPE
サイズ
・サンダーバード2号（1/500スケール、全長約150mm）
・ジェットブルドーザー（1/144スケール、全長約100mm）
・鉄の爪タンク（1/144スケール、全長約110mm）
Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.