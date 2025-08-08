球団カメラマンが公開

【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）

まさかの“コラボ”が話題となっている。球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏は6日（日本時間7日）、インスタグラムで試合前のデーブ・ロバーツ監督の様子を公開。国歌斉唱を真剣な表情で聞く指揮官の後ろに現れた存在に、ファンが「面白過ぎるだろ」「ガチで吹いた」と爆笑している。

写真では胸に手を当てるロバーツ監督の後ろで、この日来場したサンリオのキャラクターであるハローキティ、クロミ、マイメロディも胸に手を添えて“真剣な表情”だった。

真剣な指揮官の後ろに、かわいいキャラクターが……。絶妙な構図で捉えられた1枚に、ファンは爆笑。X（旧ツイッター）では「この写真じわじわくる……」「キティさん達ドジャース入団したのか……」「気落ちした時この写真見て元気もらおう」「TLに不意打ちで出てきてガチで吹いた」「キティパイセンが体幹も目線もまっすぐなの流石すぎる」と話題となった。

同戦は今季2度目の「ハローキティナイト」として開催され、先着4万人のファンにミニバッグを配布。ハローキティが始球式を行い、猫好きで知られるゴンソリンが捕手役を務めた。（Full-Count編集部）