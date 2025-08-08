¸µ½õ¤Ã¿Í¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¾×·âÈôµ÷Î¥¡¡ÌôÊªÂàÃÄ¤«¤é5Ç¯¡ÄX¶ÄÅ·¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¾×·â¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥°¤Î»ÎÊÌ¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ì¥¤¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿³°Ìî¼ê¤Ï¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¾ì¡£º¸Íã2³¬ÀÊ¾åÉô¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈô¤ÖÄ¶ÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤ÆÁð¡×¡ÖÂÇµå¡¢¥¨¥°²á¤®w¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï4ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÊÑ²½µå¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£ÂÇµå¤ÏNPB¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤º¸Íã2³¬ÀÊ¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¾åÉôÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤ÎÆ°²è¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¡¢¹Åç¤ÇºÆ¤ÓÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤¦¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤Èô¤ó¤Ç¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÂÇµå²»¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡Ä¡Ä¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥«¡¼¥×¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢2016Ç¯¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï99»î¹ç¤Ç25ËÜÎÝÂÇ¡£2019Ç¯¤Ë¤â26ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¡¢6¤«·î¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï2020Ç¯3·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î3µåÃÄ¤Ç·×23ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë»ÎÊÌ¤¬³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.402¡¢Æ±3°Ì¤Î12ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±2°Ì¤Î51ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë