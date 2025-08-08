ホットスタッフフィールド広島で7月25日から5日間行われた陸上インターハイ。熱戦を取材した「THE ANSWER」は文武両道で部活に励む選手や、困難な環境の中で競技を続けてきた選手などさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子100メートルに出場した慶應女子の松田冴（3年）。中学で全中7位を経験したが、高校に陸上競技部がなく、クラブチームや個人での練習を重ね、再び全国の決勝に進出。一時はスランプに陥り「陸上が楽しくない」と辞めることも考えたが、諦めなかった理由とは――。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

苦しい日々を越え、またここに辿り着いた。

100メートルの予選。真っ直ぐにレーンを見つめ、深呼吸をして集中力を高めた松田は、ゆっくりとスターティングブロックに足をかけた。低い姿勢から飛び出して加速。競り合う展開の中、後半も粘って2着でゴールした。12秒02（向かい風0.8メートル）の自己ベストを記録。着順で通過し、インターハイ決勝24人のスタートリストに「松田冴」の名前を載せた。

“普通”とは少し違った高校陸上だった。

陸上競技を始めたのは慶應義塾中1年の時。部活動に所属し、3年時の全中では7位入賞を果たした。ただ、進学した慶應女子高に陸上競技部はない。「自分の得意なことが陸上だったので、ここで辞めてしまうのも……」と迷った末に続けることを決めた。

授業は午前8時10分から始まり、午後2時40分に終わる。部活勢はそのまま練習に直行するが、松田は東京タワーに程近い港区の校舎から1時間かけていったん帰宅。午後7時から郊外にあるクラブチームの練習に向かう。2時間程度を週に4回。それ以外の日は開放されている競技場を利用して、教わったことを繰り返す。

記録が伸びることに楽しさを感じていた中学時代。そこから大きく環境が変化し、スランプに陥った。求めている結果が出せない日々。「本当に辛くて。メンタルも弱くなって良いイメージが湧かなくなった。陸上が楽しくなくて、好きなところも分からなくなった」

1、2年生は南関東総体の準決勝止まり。中学時代に走った全国決勝は夢のまた夢。辞めようと思ったこともある。学校生活だけなら、内部進学できれば受験もなく、今よりゆとりのある日々を過ごせる。それでも諦めなかったのは、誰よりも自分を信じていたからだ。

「ちゃんとやれ」と言ってくれる人も不在「自分で自分を律し、鼓舞して…」

「こんなに練習も頑張っていて、辞めてしまうのも勿体ないなと思って。今もだけど『まだまだできる』って自分を信じたい気持ちもあったから。頑張るしかないなって」

1人で走ることが多いからこそ、自分に向き合う時間も多くなる。自身の走りを分析し、後半部分の走りを改善するなど取り組んだ。冬季にはしっかりと走り込んで基礎を強化。6月の南関東総体4位入賞を果たし、最初で最後のインターハイで決勝まで辿り着いた。

今大会は準決勝なし。タイムレース形式で行われた決勝は11秒84（追い風3.1メートル）で組8着（総合20位）となったが、結果以上に大切なことを陸上部のない3年間が教えてくれた。

「部活ではないので『ちゃんとやれ』と言ってくれる人はいない。自分で自分を律して、鼓舞して頑張って練習する。そういう経験を他のところにも生かせたらいいなと思う」

幼稚舎から慶應一筋で通う17歳。慶應女子は宇宙飛行士の向井千秋、評論家の勝間和代、フェンシングの五輪メダリスト・宮脇花綸など、多彩な人材を輩出している。そんな学び舎での高校生活は「すごく自由な学校なので楽しい」と笑顔を見せる。

卒業後は慶大に内部進学し、陸上競技も続ける予定だ。「競走部に入ろうと考えている。冬季練習を積んで大学でしっかりとやりたい」。過去も、今も、これからも自分を信じてトラックに立つ。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）