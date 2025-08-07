¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥«¥ª¥¹¡ÖËÜÅö¤Ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÉÁ¤¯¡É¾×ÆÍ¢ªÄ´ÏÂ¡É¤Î¸÷·Ê
µÜËÜ²ñÄ¹¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ê¿ÏÂ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½ÐÀÊ¡ÄAÂåÉ½¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡ËµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬8·î7Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÈïÇú80Ç¯¡¡¹Åç¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Åò粼±ÑÉ§¸©ÃÎ»ö¤é¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¿Í¼ï¡¢Ç¯Îð¡¢´Ä¶¤âÄ¶¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥ë1¤Ä¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬Æü¡¹¸«¤»¤ë¸÷·Ê¤Ë¡ÖÄ´ÏÂ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹Åç¤¬ÈïÇú¤·¤Æ80Ç¯¡£²þ¤á¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆü¾ï¤Ë¹¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Â¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤À»þ¤Ë¤ÏËà»¤¤âÀ¸¤¸¤ëÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸«½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Ï¡¼¡¼¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï1»î¹ç¤Ë¸þ¤«¤¦ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î»ÑÀª¤³¤½¸÷¤Î1¤Ä¤À¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Öº£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡Ø²¶¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤È°Õ¸«¤ò¤¹¤´¤¯¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£ÅÓÃæ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼çÄ¥¤·¹ç¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤¿¤á1Æü¤â¡¢1Ê¬1ÉÃ¤âÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡£»þ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤°Õ¸«¤Î·ãÆÍ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆ±¤¸Æ»¤ò¿Ê¤à¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÍî¤È¤·½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¾ù¤ê¹ç¤¦¡¢Âº½Å¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£±óÆ£¹Ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤äÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¼ý¤Þ¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïå«¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë²áÄø¤Ç¸Ä¡¹¤¬°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¾ù¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡Éé»ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÏÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦Àº¿À¤òÁª¼ê¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÏÂ¤·¤ÆÆ±¤¼¤º¡×¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢Âº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¡¢´Ä¶¤Ç¤âÄÌ¤¸¤ë¤³¤È¡£ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Þ¤Ç1Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£·«¤êÊÖ¤¹¥×¥é¥¤¥É¤ÈÂº½Å¤Î¡ÈÄ´ÏÂ¡É¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë