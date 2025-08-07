¡Ú¥ì¥Ó¥åー¡ÛÀ¤³¦½é¤ÎLG¡ÈÆ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡É¸«¤Æ¤¤¿¡£²Á³Ê¤âÃæ¿È¤â¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿
¡ÖLG SIGNATURE OLED T¡×(OLED77T4PJA)
CES2024¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢³¤³°¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÆ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡É¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£LG¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢º£Ç¯7·î1Æü¤«¤é¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖLG SIGNATURE OLED T¡×(OLED77T4PJA)¤À¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢µã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ë1,100Ëü±ß(ÀÇ¹þ)¡£´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤ÇÇ¼´ü¤ÏÌó3¥«·î¡£²¦Â²¤«¡¢¥¢¥é¥Ö¤ÎÉÙ¹ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤·¤«¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Æ¥ì¥Ó¤À¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£LGËÜ¼Ò¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¼Âµ¡¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°Á°¤Ï¡ÖÆ©¤±¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¡×¡Ö±ÇÁü¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½ÐÍè±É¤¨¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥³¥ì°Õ³°¤È¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
LG SIGNATURE : Transparent OLED | LG
¡Ö¹õ¤¤ÈÄ¤ÏÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê²ò·è¡©
LG SIGNATURE OLED T¤Ï¡¢À¤³¦½é¤ÎÆ©²á·¿4KÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£
Æ©²á·¿¤È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Éô¤¬¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÆ©¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¡£±ÇÁü¤ä¥Æ¥¥¹¥È¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥µ¥¤¥Íー¥¸ÍÑÅÓ¤ÎÆ©²á·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì±À¸ÍÑ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÆ©²á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤ÏLG¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
Æ©²á¤Ë¤¹¤ë¤È²¿¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡© ¤È¤¤¤¦¤È¡¢½¾Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¶õ´Ö¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢ÅÅ¸»¥ª¥Õ»þ¤Ï¤¿¤À¤Î¡È¹õ¤¤ÈÄ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢75·¿¡¢85·¿¡¢98·¿¡¢100·¿¡Ä¡Ä¤ÈÂç·¿²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²èÌÌ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤äË×Æþ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¤¤Ê¹õ¤¤ÈÄ¤ÏÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
LG¤ÎÆ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
77·¿¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÆ©²á·¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»¥ª¥Õ»þ¤Ç¤â¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤ò¼Â¸½¡£¤·¤«¤â¥¬¥é¥¹¤ËÉõ»ß¤µ¤ì¤¿Íµ¡ELºàÎÁ¤¬È¯¸÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±Õ¾½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤âÉÔÍ×¡£¶ËÇö¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Áー¥ë¥Õ¥ìー¥à¤òãþÂÎ¤Ë»ÈÍÑ¡£²èÌÌ¤¬ÉâÍ·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥ó¥Æ¥ÊÀþ¤äHDMI¥±ー¥Ö¥ë¤ÏÊÌãþÂÎ¤ÎZeroConnect Box¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÌµÀþÀÜÂ³¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Éô¤ÏÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤âÁ°½Ò¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ç±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡£
Æ©²á·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äµ¡Ç½¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
µû¤¿¤Á¤¬±Ë¤°»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ä¿åÊ¿Àþ¤ËÉâ¤«¤ÖËþ·î¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²¼Éô¤Ë»þ¹ï¤ä¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢Å·µ¤¡¢¥Ë¥åー¥¹¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î·Ê´Ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ±Ç¤¨¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤â±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
±ÇÁü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹õËë¡ÖT-Curtain Call¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ì¤Ð¤è¤¤¡£Æ©²á·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÆ±¤¸¹õ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤êË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¹õËë¤Ï¥ê¥â¥³¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¾º¹ß¤Ç¤¤ë¡£
¹õËë¡ÖT-Curtain Call¡×¤òÎ©¤Á¤¢¤²¤¿¾õÂÖ
¤Ê¤ª¡¢Æ©²á°Ê³°¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡¦»ÅÍÍ¤ÏÂ¾¤Î¥·¥êー¥º¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¬¥Á»ÅÍÍ¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ¤Ï4K¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¥Ç¥¸¤äBS¡¢4KÊüÁ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ä±Ç²è¡¢¥²ー¥à¤â¹â²òÁü¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤µ¤â¡Ö'25Ç¯¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿®¹æ½èÍý¤ò»Ê¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Ï¡Ö¦Á11 AI¥×¥í¥»¥Ã¥µー4K¡×(¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×G4¤ÈÆ±¤¸)¡£»ëÄ°±ÇÁü¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥·ー¥ó¤òAI¤¬¼«Æ°Ç§¼±¤·¤Æ²è¼Á¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖAI±ÇÁü¥×¥í¡×¡¢¹¥¤¤Ê³¨¤òÁª¤Ö¤À¤±¤ÇAI¤¬¥æー¥¶ー¹¥¤ß¤Î²è¼Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥¦¥£¥¶ー¥É¡×¤Ê¤É¤âÅëºÜ¡£
LG¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥àµ¡Ç½(ALLM¡¢VRR 4K120Hz¡¢AMD FreeSync Premium¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢NVIDIA G-SYNC Compatible¤Ê¤É)¤ä¡¢4.2ch¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¥Ðー¥Á¥ã¥ë11.1.2ch¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÎ©ÂÎ²»¶Áµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
Æ©¤±¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤ÎÉÊ¼Á¤äµ¡Ç½¤âËÜµ¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤¿
ÄÌ¾ï¤Î±ÇÁü¤òÉ½¼¨¤·¤¿¾õÂÖ
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¡£
ºÙ¿È¤Î¥¹¥Áー¥ë¥Õ¥ìー¥à¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢77·¿¤ÎÆ©²á·¿Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¸ü¤ß0.6¥ß¥ê¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉôÊ¬¤Ï°ìËç¤Î¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¡¢±ÇÁü¤¬±Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
ÅÅ¸»¥ª¥Õ¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢³Î¤«¤ËÇØ·Ê¤Î¥¯¥í¥¹(¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÊÁ¤ÎÊÉ»æ)¤¬Æ©¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤¬¹õ¤¤ÈÄ¤Ç±£¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÁëºÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²¾¤ËÉô²°¤ÎÃæ±û¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³¸÷¤äÇØ·Ê¤¬¼×¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶õ´Ö¤Î¹¤¬¤ê¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¼ê¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¡¢ÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¡×¤òÉ½¼¨¡£Ç®ÂÓµû¤¬¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤ò¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥é¥¹¿åÁå¤ÎÃæ¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µû¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸å¤íÂ¦¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿LED¾ÈÌÀ¤Î¿§¤â¼«Æ°Åª¤ËÊÑ¤ï¤ë(LED¾ÈÌÀ¤Ï¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ²ÄÇ½)¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLG SIGNATURE OLED T¡×¤ÎÉ½¼¨±ÇÁü
É½¼¨±ÇÁü¤â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¹â¤¯¡¢Ç®ÂÓµû¤ä¥µ¥ó¥´¤Î¿§¤âÁ¯ÌÀ¡£¼Ð¤á¤«¤é¸«¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿§¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ©²á·¿¤Ç¤â¡¢Íµ¡ELÊý¼°¤Î¶¯¤ß¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ©²á·¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÇöÌ£¤Î²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤ÏÛ¹Í«¤À¤Ã¤¿¡£
Ç®ÂÓµû¤ä¥µ¥ó¥´¤Î¿§¤âÁ¯ÌÀ¡£¼Ð¤á¤«¤é¸«¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿§¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥Ðー
ÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î±ÇÁü¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¡£±Ç²è¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÈÆ©²á¾õÂÖ¡É¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¾å²¼¤Î¹õÂÓÉôÊ¬¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÇØ·Ê¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¹õÂÓ°Ê³°¤Î±ÇÁü¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤²è¡£È¯¿§¤â¤è¤¯½½Ê¬¤ËÌÀ¤ë¤¤¡£
¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¹õËë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ÅÉô¤¬¥°¥Ã¤ÈÄù¤Þ¤êË×Æþ´¶¤¬Áý¤¹¡£É½¼¨¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀ¸³è¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹õËë¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
Æ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLG SIGNATURE OLED T¡×¤Î¹õËë¤òµ¯¤Á¾å¤²¤ëÍÍ»Ò
Æ©²á¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç
¹õËë¤òµ¯¤Á¾å¤²¤¿¾ì¹ç
Æ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLG SIGNATURE OLED T¡×¤Î¹õËë¤ò¹ß¤í¤¹ÍÍ»Ò
¼Âµ¡¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤ÎÃ±¤Ê¤ë¥»¥ì¥Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤ÎÉÊ¼Á¤äµ¡Ç½¤âËÜµ¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂ¸ºß¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤º¤Ë¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¡ÉÆ©²á·¿¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¹õ¤¤ÈÄ¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¿Êý¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Êý¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸åLG¤Ë¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê²Á³Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂ¿¤¯¡¢7·î¤ÎÈ¯É½¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂæ¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿8·î9Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê(³ÆÆü10»þ～18»þ)¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¡×¤ÇÆ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüËÜ½éÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¤â¼óÅÔ·÷¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤ÇÅ¸¼¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢Æ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£É®¼ÔÆ±ÍÍ¡¢Æ©¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¥¢¥ê¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦È¯¸«¤È¡¢À½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£