½÷À¡¦¼ã¼Ô¤Î¡Ö¤¬¤ó¡×Áý²ÃÃæ¡Ä ºÇ¿·Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡ÈÀ¸³è½¬´·¡É¤È¤Ï?
NCI¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ½ê¡Ë¤äCDC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¼ÀÉÂÍ½ËÉ´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ê¤É¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ï¡¢¡ÖCancer Statistics 2025¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ä»àË´Î¨¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿Í¼ï¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤ë·¹¸þ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊó¹ðÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÂ¿°å»Õ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ËÜÂ¿ ÍÎ²ð¡ÊMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡Ë
·²ÇÏÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢°ËÀªºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¡¢·²ÇÏ¸©Î©¿´Â¡·ì´É¥»¥ó¥¿ー¡¢ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Ç½Û´Ä´ïÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¸½ºß¤Ï¡ÖMy¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ËÜÂ¿Æâ²Ê°å±¡¡×±¡Ä¹¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿´·ì´É¥¤¥ó¥¿ー¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ³Ø²ñÀìÌç°å¡£
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÂ¿ÀèÀ¸
NCI¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ½ê¡Ë¤äCDC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¼ÀÉÂÍ½ËÉ´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖCancer Statistics 2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌó204Ëü·ï¤Î¿·µ¬¤¬¤ó¾ÉÎã¤ÈÌó61Ëü8000¿Í¤Î»àË´¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÊ±ì¼Ô¤Î¸º¾¯¤äÁá´üÈ¯¸«¤Î¿ä¿Ê¡¢¼£ÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¸º¾¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1991Ç¯°Ê¹ß¤ÇÌó450Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¼ï¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¡¦´ÎÂ¡¡¦°ß¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬Çò¿Í¤Î2～3ÇÜ¤È¹â¤¯¡¢¹õ¿Í¤âÁ°Î©Á£¡¦°ß¡¦»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ç¤Î»àË´Î¨¤¬Çò¿Í¤Î2ÇÜ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ÏÃËÀ¤Ç¤Ï³µ¤Í¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢½÷À¤Ç¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë50～64ºÐ¤Î½÷À¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â¹â¤¤È¯À¸Î¨¤ò¼¨¤·¡¢¼ãÇ¯½÷À¡Ê50ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ÏÃËÀ¤è¤ê¤â82¡ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÇÙ¤¬¤óÈ¯À¸Î¨¤¬½é¤á¤ÆÃËÀ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¬¤ó»àË´Î¨¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤¦Á´ÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¡¢¿Í¼ï´Ö¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ÈÃæÇ¯¡¦¼ãÇ¯½÷À¤Î¤¬¤óÉéÃ´Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¤ó¤¬È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ï¡©
¤¬¤ó¤¬È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ï¡© ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÂ¿ÀèÀ¸
¤¬¤ó¤Ï°äÅÁ»Ò¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î½ý¤ÏºÙË¦Ê¬Îö»þ¤Î¶öÁ³¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢µÊ±ì¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¡¢²½³ØÊª¼Á¡¢Êü¼ÍÀþ¤Ê¤É¤Î³°ÅªÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤¿¤Ð¤³¤ä²áÅÙ¤Î°û¼ò¡¢ÈîËþ¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢±öÊ¬¤ÎÂ¿¤¤¿©»ö¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¿ÈÂÎ³èÆ°¤äÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©À¸³è¤Ï¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¿¤¤°ß¤¬¤ó¤ä´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î°ì°ø¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥í¥ê¶Ý¤ä´Î±ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´¶À÷¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶Ø±ì¤äÀá¼ò¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢´¶À÷Í½ËÉ¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¦µæÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬È¯É½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÂ¿ÀèÀ¸
¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤ä¼Ò²ñÅª³Êº¹¤Ë¤è¤ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¸½¼Â¤Ë´íµ¡´¶¤âÊú¤¤Þ¤¹¡£µÊ±ìÎ¨¤ÎÄã²¼¤ä¸¡¿Ç¤ÎÉáµÚ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿©À¸³è¤Î²¤ÊÆ²½¡¢ÈîËþ¡¢²áÅÙ¤Ê°û¼ò¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÌ¢±ä¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î¡Ö¤¬¤ó¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°åÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Ç¤Î·ò¹¯¶µ°é¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¿Í¼ï¤äÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ËÉ¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¤¬¤óÅý·×¤Ï¡¢½÷À¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¬¤ó¤ÎÁý²Ã·¹¸þ¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¿Í¼ï´Ö¤Î³Êº¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³¡¦°û¼ò¡¦ÈîËþ¡¦±¿Æ°ÉÔÂ¡¦´¶À÷¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×°ø¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î½¬´·¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£