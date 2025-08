【スパロボY情報局】 8月7日20時 配信開始 【スーパーロボット大戦Y】 8月28日 発売予定 DL版価格: 通常版 9,790円 デジタルデラックス版 15,620円 デジタルアルティメット版 19,800円 パッケージ版価格: 通常版 9,790円 超限定版 29,920円

バンダイナムコエンターテインメントは、8月28日に発売予定のプレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam用シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦Y」について、番組「スパロボY情報局」を同社YouTubeチャンネルにて8月7日20時より配信する。

本番組は、月ノ輪クロス役の深川和征さんと、月ノ輪フォルテ役の山根綺さんをゲストに迎え、本作プロデューサー・戸澗宏太氏と共に第3弾PVをはじめとする新情報やキャンペーン情報が公開される。

【番組スケジュール】

▪第3弾PV紹介

▪特別ゲスト オリジナルキャラクター深堀りコーナー

▪「スーパーロボット大戦Y」Q&Aコーナー

▪「スーパーロボット大戦Y」キャンペーン情報

【『スーパーロボット大戦Y』 配信番組「スパロボY情報局」】

